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23 июня 2019, воскресенье, 10:15 262
Общество 2019-06-23T10:45:24+03:00
Українські Новини
Защитим детей от педерастов: В Киеве проходит акция протеста на пути шествия КиевПрайда

Защитим детей от педерастов: В Киеве проходит акция протеста на пути шествия КиевПрайда

Акция протеста.
Акция протеста.

Общественная организация "Традиция и порядок" проводит акцию протеста на пути шествия колонны в поддержку ЛГБТ в Киеве, правоохранители обеспечивают порядок.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 9:30 на ул. Владимирская у Киевского национального университета им. Тараса Шевченко "Традиция и порядок" проводит акцию протеста, от колоны марша их отделили правоохранители.

Акция протеста. Акция протеста.

"Вы видите они стоят на пути. Будем решать, что делать", - сказала Українським Новинам директор "КиевПрайда" Руслана Панухник.

Она отметила, что не знает, каким путем пойдет колонна.

Также правоохранители находятся вдоль проезжей части по ул. Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Противники акции находятся на тротуаре вдоль колонны.

Они держат плакаты "Традиционная семья", "Содом - дорога в ад".

На данный момент участников акции более 2 тыс. человек.

Задержаний и нарушений не замечено.

Как сообщали Українські Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.

Тем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.

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