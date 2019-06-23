Общественная организация "Традиция и порядок" проводит акцию протеста на пути шествия колонны в поддержку ЛГБТ в Киеве, правоохранители обеспечивают порядок.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nПо состоянию на 9:30 на ул. Владимирская у Киевского национального университета им. Тараса Шевченко "Традиция и порядок" проводит акцию протеста, от колоны марша их отделили правоохранители.\r\nАкция протеста. \r\n"Вы видите они стоят на пути. Будем решать, что делать", - сказала Українським Новинам директор "КиевПрайда" Руслана Панухник.\r\nОна отметила, что не знает, каким путем пойдет колонна.\r\nТакже правоохранители находятся вдоль проезжей части по ул. Владимирской и Богдана Хмельницкого.\r\nПротивники акции находятся на тротуаре вдоль колонны.\r\nОни держат плакаты "Традиционная семья", "Содом - дорога в ад".\r\nНа данный момент участников акции более 2 тыс. человек.\r\nЗадержаний и нарушений не замечено.\r\nКак сообщали Українські Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.\r\nТем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.