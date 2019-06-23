Защитим детей от педерастов: В Киеве проходит акция протеста на пути шествия КиевПрайда

Общественная организация "Традиция и порядок" проводит акцию протеста на пути шествия колонны в поддержку ЛГБТ в Киеве, правоохранители обеспечивают порядок.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 9:30 на ул. Владимирская у Киевского национального университета им. Тараса Шевченко "Традиция и порядок" проводит акцию протеста, от колоны марша их отделили правоохранители.

Акция протеста.

"Вы видите они стоят на пути. Будем решать, что делать", - сказала Українським Новинам директор "КиевПрайда" Руслана Панухник.

Она отметила, что не знает, каким путем пойдет колонна.

Также правоохранители находятся вдоль проезжей части по ул. Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Противники акции находятся на тротуаре вдоль колонны.

Они держат плакаты "Традиционная семья", "Содом - дорога в ад".

На данный момент участников акции более 2 тыс. человек.

Задержаний и нарушений не замечено.

Как сообщали Українські Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.

Тем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.