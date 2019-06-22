В Харькове избирателям раздают бесплатные лекарства от депутата

Полиция Харькова начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в избирательном округе №169.\r\nОб этом 22 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.\r\nПо данным правоохранителей, 21 июня в сети был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они сообщали о факте распространения неизвестными наборов с лекарственными средствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады.\r\n"Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и вынудить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщили в полиции.\r\nПо данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.160 УК (подкуп избирателя, участника референдума), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.\r\nВ полиции уточнили, что с 24 мая (начала предвыборной кампании) полицией Харьковщины зарегистрированы 18 сообщений о нарушениях закона "О выборах народных депутатов Украины", проверка информации, изложенной в заявлениях, продолжается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция получила 1 245 сообщений о нарушениях на выборах Президента и открыла 17 уголовных производств.\r\nПрезидент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.\r\nВ Луганской области украинцам раздают бесплатный сахар от депутата.