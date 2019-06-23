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23 июня 2019, воскресенье, 06:00 301 Карта
Жизнь 2019-06-23T06:00:02+03:00
Українські Новини
Синоптик рассказала, когда экстремальная жара покинет Украину

Синоптик рассказала, когда экстремальная жара покинет Украину

Лето Фото: pixabay
Лето Фото: pixabay

После продолжительной рекордной жары в Украину наконец придет долгожданная прохлада и влага. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В среду мы, украинцы, дружно и весело будем говорить "бебебе" большинству стран Западной Европы, Центра и Юга. Ведь именно туда убежит жара 26 июня. Кто в Париж, Берлин и т.д. на экскурсию - купите огромного голливудского шляпы", - написала она.

В Украине ожидается + 23 + 29 градусов. "А немилосердные + 30 + 36 градусов охватят Францию, Германию, ну и все, что вы видите на карте насыщенного бордового и сиреневого цветов", - радуется синоптик. 

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Но в воскресенье, по ее словам, в Украине еще продлится жара. Кратковременные дожди с грозами пройдут на Западе, в Винницкой, местами на Севере. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в воскресенье - жара, за +30 градусов. Дождь с грозой возможен поздним вечером.

"Изменение воздушной массы на свежую следующей неделе принесет определенные колебания нашим организмам - не пугайтесь, просто имейте в виду", - предупредила синоптик.

Диаграмма для Киева . Источник: wetterzentrale. Диаграмма для Киева . Источник: wetterzentrale. 

В понедельник в Киеве тоже будет жарко, за +30 градусов.

Во вторник намек на ослабление жары, в среду - ослабление жары. 

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем в Европу придет экстремальная жара.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

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