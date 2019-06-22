В Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун"

У Дніпропетровській області на військовому полігоні випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун".

Випробування пройшли успішно, повідомили в прес-службі Міноборони.

Випробування бойової частини ракети проводилися зі спеціальним стендом, який складався з безлічі металевих пластин різних марок і товщини. Стенд був встановлений поблизу боєголовки і дозволив встановити, як впливають вражаючі елементи ракети на різні частини бойових кораблів.

Раніше про успішне етапі випробувань "Нептуна" прес-служба РНБО повідомляла 5 квітня.

27 травня він успішно пройшов вогневі випробування, інформував "Укроборонпром".

Нагадаємо, в мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ.

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