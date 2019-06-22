В Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун"

У Дніпропетровській області на військовому полігоні випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун".\r\nВипробування пройшли успішно, повідомили в прес-службі Міноборони.\r\nВипробування бойової частини ракети проводилися зі спеціальним стендом, який складався з безлічі металевих пластин різних марок і товщини. Стенд був встановлений поблизу боєголовки і дозволив встановити, як впливають вражаючі елементи ракети на різні частини бойових кораблів.\r\nРаніше про успішне етапі випробувань "Нептуна" прес-служба РНБО повідомляла 5 квітня.\r\n27 травня він успішно пройшов вогневі випробування, інформував "Укроборонпром".\r\n\r\nНагадаємо, в мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ.\r\n5 червня в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar".\r\nЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".