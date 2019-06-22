Проспект Победы полностью перекроют в районе Шулявки

В ночь на воскресенье в Киеве будет полностью ограничено движение транспорта в районе станции метро "Шулявская" из-за реконструкции путепровода.

Об этом ранее сообщили в Дирекции строительства дорожно-строительных сооружений Киева.

"В ночь 23 июня с 1:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. Это связано с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения для избежания аварий.

Как сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.

Тем временем из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

Реконструкция Шулявского моста начата 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.