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22 июня 2019, суббота, 19:14 1048
Транспорт 2019-06-22T19:19:00+03:00
Українські Новини
Проспект Победы полностью перекроют в районе Шулявки

Проспект Победы полностью перекроют в районе Шулявки

Ограничение движения. Фото: dorinfo.ru
Ограничение движения. Фото: dorinfo.ru

В ночь на воскресенье в Киеве будет полностью ограничено движение транспорта в районе станции метро "Шулявская" из-за реконструкции путепровода.

Об этом ранее сообщили в Дирекции строительства дорожно-строительных сооружений Киева.

"В ночь 23 июня с 1:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. Это связано с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения для избежания аварий.

Как сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.

Тем временем из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

Реконструкция Шулявского моста начата 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.

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