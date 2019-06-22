Завтра на западе Украины похолодает до +9, а в центре и на востоке удержится 35-градусная жара

23 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +31...+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, дождь, грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +21...+28 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +29...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области местами кратковременный дождь; ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +27...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, в Донецкой области +18....+23 градуса, днем +28...+35 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+24 градуса, днем +29...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус.

22 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+28 градусов; в Днепре в пределах Киева +26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем в Европу придет экстремальная жара.