Завтра на заході України похолодає до +9, а в центрі і на сході втримається 35-градусна спека

23 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, дощ, грози, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській і Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +27...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, у Донецькій області +18....+23 градуси, вдень +28...+35 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+24 градуси, вдень +29...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

22 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+28 градусів; у Дніпрі в межах Києва +26 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом в Європу прийде екстремальна спека.