"Укренерго" попередила про можливі відключення електроенергії через спеку

У зв'язку з високою температурою повітря можливе аварійне відключення електроенергії. Про це йдеться в заяві "Укренерго" від 21 червня, розміщеній на сайті компанії.

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва і споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт", - йдеться в заяві.

Так, за даними "Укренерго", при зростанні температури повітря і піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.

"У поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній", - відзначили в "Укренерго".

Наголошується, що зараз поза резерву через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС, а за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%. Ситуація ускладнюється висновком в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС.

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутність палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація", - додали в компанії.

"Укренерго" додали, що в таких випадках компанія може застосовувати графіки аварійного відключення для забезпечення цілісності енергосистеми.

"Вирішити питання може прискорення виведення з ремонту Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов'янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність поставок вугілля, зокрема на Криворізьку і Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго", - заявили в компанії.

З цього приводу Укренерго вже звернулося до РНБОУ з відповідним листом.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" перейшла під управління Мінфіну.

Тим часом за даними ЗМІ, США допоможуть Україні запустити новий ринок електроенергії.