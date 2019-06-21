подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 15:54 501
Экономика 2019-06-21T15:59:24+03:00
Українські Новини
США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии, – СМИ

США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии, – СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID). Фото: ictworks.org
Агентство США по международному развитию (USAID). Фото: ictworks.org

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит в Киеве семинары-тренинги для подготовки компаний-поставщиков к работе в новом рынке электроэнергии, открытие которого запланировано на 1 июля 2019 года.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

Программа тренингов направлена ​​на разъяснение международных практик работы на либерализованных рынках его основным участникам: поставщикам, трейдинговым компаниям, поставщикам универсальных услуг (поставщикам электроэнергии населению по фиксированным тарифам). Обучение проводится группой международных экспертов США, Польши, Болгарии.

Согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и в правовой базе.

Больше новостей о: Электроэнергия USAID Новый рынок электроэнергии Семинары-тренинги

Архив
Новости
51 депутат просит КС признать неконституционным закон о языке 16:37
"Языковой" закон будет отменен, – Новинский 16:37
Опыт французской Veolia поможет Киеву наладить экологическую переработку отходов, - Кличко 16:36
В Киеве открыли первую smart-улицу, - КГГА 16:24
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, – Центр Разумкова 16:14
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok