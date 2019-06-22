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22 июня 2019, суббота, 10:27 31
Общество 2019-06-22T10:27:45+03:00
Українські Новини
В Херсонской и Львовской областях подтоплены более 100 хозяйств, среди них 19 жилых домов

В Херсонской и Львовской областях подтоплены более 100 хозяйств, среди них 19 жилых домов

Подтопление. Фото: ГосЧС
Подтопление. Фото: ГосЧС

В Херсонской области подтоплены 50 из 252 домохозяйств, среди которых один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что для откачки воды были привлечены 18 человек личного состава, а также 7 единиц специальной техники.

"В течение суток откачано 4 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 117 тыс. 180 кубических метров)", - говорится в сообщении.

Также, по данням спасателей, уровень воды постепенно спадает.

Кроме того, во Львовской области области в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского района остается подтопленными 68 домохозяйств, среди которых 18 жилых домов.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств.

Ранее мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.

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