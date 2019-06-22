В Херсонской и Львовской областях подтоплены более 100 хозяйств, среди них 19 жилых домов

В Херсонской области подтоплены 50 из 252 домохозяйств, среди которых один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.\r\nТак, сообщается, что для откачки воды были привлечены 18 человек личного состава, а также 7 единиц специальной техники.\r\n"В течение суток откачано 4 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 117 тыс. 180 кубических метров)", - говорится в сообщении.\r\nТакже, по данням спасателей, уровень воды постепенно спадает.\r\nКроме того, во Львовской области области в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского района остается подтопленными 68 домохозяйств, среди которых 18 жилых домов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств.\r\nРанее мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.