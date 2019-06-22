У центрі Києва обмежать рух через "Київпрайд"

Сьогодні, 22 червня, в Києві на центральних вулицях Києва буде обмежено рух через проведення маршу "Київпрайду". Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва в Facebook.

Так, повідомляється, що рух буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка в період з 18:00 суботи, 22 червня з 18:00 24 червня.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць.

Тим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.