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22 июня 2019, суббота, 08:48 14
Америка 2019-06-22T08:50:43+03:00
Українські Новини
США продлили санкции против КНДР

США продлили санкции против КНДР

Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua
Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua

Президент США Дональд Трамп продлил действие указов о санкциях против Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Существование и риск распространения на Корейском полуострове ядерного материала, пригодного к вооруженному применению, а также действия и политика правительства Северной Кореи продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что в связи с этим Дональд Трамп продлил действие указов, которые установили национальное чрезвычайное положение в связи с угрозой со стороны КНДР, а также других распоряжений о введении санкций против Пхеньяна после 26 июня 2019 года. Ограничения продлеваются на год.

Отмечается, что указ Трампа должен быть обнародован в Федеральном реестре и передан в Конгресс.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что у Северной Кореи нет будущего с ядерным оружием.

​Тем временем КНДР заявляет, что США хотят уничтожить ее с помощью биологического оружия.

Больше новостей о: Белый дом США-Северная Корея Дональд Трамп

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