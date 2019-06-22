США продовжили санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп продовжив дію указів про санкції проти Північної Кореї. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Існування й ризик поширення на Корейському півострові ядерного матеріалу, придатного до збройного застосування, а також дії і політика уряду Північної Кореї продовжують складати надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що у зв'язку з цим Дональд Трамп продовжив дію указів, які встановили національний надзвичайний стан у зв'язку з загрозою з боку КНДР, а також інших розпоряджень про введення санкцій проти Пхеньяну після 26 червня 2019 року. Обмеження продовжуються на рік.

Наголошується, що указ Трампа повинен бути оприлюднений у Федеральному реєстрі і переданий в Конгрес.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що у Північній Кореї немає майбутнього з ядерною зброєю.

Тим часом КНДР заявляє, що США хочуть знищити її за допомогою біологічної зброї.