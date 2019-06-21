Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару

В летнюю жару особенно актуален вопрос о том, как предотвратить неприятный запах пота и уменьшить потоотделение.

О том, как это можно сделать эффективно, на своей странице в Facebook написала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения.

🔹 Заботьтесь о гигиене тела. Регулярно принимайте душ и при необходимости пользуйтесь антиперспирантами или дезодорантами.

🔹 Выбирая дезодорант или антиперспирант, внимательно читайте и следуйте инструкции. Предостережение "не наносить на поврежденную кожу" там написано не просто так. Также обращайте внимание на противомикробное действующее вещество - лучше, если это будет спирт.

🔹 Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать, и не задерживают пот.

🔹 Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов и напитков, которые могут вызвать неприятный запах. Это, к примеру, алкоголь, чеснок, лук, кольраби, красное мясо.

🔹 Будьте физически активны. Во время тренировок потовые железы активно работают и "промываются". Но помните, что на каждую тренировку нужно чистую одежду.

🔹 Резкий запах пота может быть также побочным эффектом препаратов, которые вы принимаете. Уточните у врача, а при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.

🔹 Если вас беспокоит "эмоциональный" пот (когда мы стресуемо), есть смысл подумать об удалении волос в этих участках. Его нужно удалять с корнями. Чем меньше волосяных фолликулов, тем меньше апокриновых желез, соответственно меньше запаха. Бритье в этом случае почти ничего не решает.

🔹 Не используйте аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.

Как сообщали Українські Новини, Супрун заявила, что не нужно бояться сквозняков в жару и можно сидеть на холодном.

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