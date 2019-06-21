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21 июня 2019, пятница, 16:10 254
Президент 2019-06-21T16:10:12+03:00
Українські Новини
"Он ответит за свои слова": команда Зеленского отрицает обвинения со стороны главы Совета судей

"Он ответит за свои слова": команда Зеленского отрицает обвинения со стороны главы Совета судей

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка. Фото: скриншот 1+1
Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка. Фото: скриншот 1+1

Администрация Президента Владимира Зеленского намерена подать в суд на главу Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

Он заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников Администрации на судей и Совет судей содержит ложную информацию.

"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.

По его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

Глава Совета судей Олег Ткачук. Фото: facebook.com/ostkachykГлава Совета судей Олег Ткачук. Фото: facebook.com/ostkachyk

Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.

"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.

При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.

Как сообщали Українськi Новини, глава Совета судей Олег Ткачук просит Государственное бюро расследований (ГБР) расследовать давление чиновников Администрации Президента на судей.

В пятницу глава Совета судей обвинил Администрацию Президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям.

В частности, он отметил, что чиновники Администрации Президента звонили председателям судов с требованием сорвать проведение заседания Совета судей.

Более того, Ткачук обвинил заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему в связи с проведением встречи 19 июня с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко.

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