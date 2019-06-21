"Он ответит за свои слова": команда Зеленского отрицает обвинения со стороны главы Совета судей

Администрация Президента Владимира Зеленского намерена подать в суд на главу Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.\r\nОн заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников Администрации на судей и Совет судей содержит ложную информацию.\r\n"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.\r\nПо его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.\r\nГлава Совета судей Олег Ткачук. Фото: facebook.com\/ostkachyk\r\nРябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.\r\n"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.\r\nПри этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава Совета судей Олег Ткачук просит Государственное бюро расследований (ГБР) расследовать давление чиновников Администрации Президента на судей.\r\nВ пятницу глава Совета судей обвинил Администрацию Президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям.\r\nВ частности, он отметил, что чиновники Администрации Президента звонили председателям судов с требованием сорвать проведение заседания Совета судей.\r\nБолее того, Ткачук обвинил заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему в связи с проведением встречи 19 июня с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко.