Він відповість за свої слова: команда Зеленського заперечує звинувачення з боку голови Ради суддів

Адміністрація Президента Володимира Зеленського має намір подати в суд на голову Ради суддів Олега Ткачука через звинувачення у тиску на суддів.

Про це Українським Новинам повідомив заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка.

Він заявив, що публічна заява Ткачука про тиск чиновників Адміністрації на суддів та Раду суддів містить неправдиву інформацію.

"Це абсолютна дурість (звинувачення в тиску на суддів)! Ми ж не ідіоти, щоб дзвонити суддям... Це все відображає рівень розвитку одного з членів Ради суддів (Ткачука) і не більше",- сказав заступник глави Адміністрації.

На його думку, ця заява є відповіддю ряду зацікавлених осіб у судовій системі на ініціативу Зеленського переглянути результати судової реформи.

Голова Ради суддів Олег Ткачук. Фото: facebook.com/ostkachyk

Рябошапка також повідомив, що зустрічався із заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко з метою обговорити судову реформу і для включення його до складу робочої групи з реформування судової влади.

"За свої слова він (Ткачук) повинен відповісти. За цю брехнею, яку він поширює проти Президента і його команди. Він за це відповість. Звісно, в судовому порядку", - сказав він.

При цьому Рябошапка відмовився відповідати на питання, чи виступає він за звільнення Ткачука з посади голови Ради суддів.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради суддів Олег Ткачук просить Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувати тиск чиновників Адміністрації Президента на суддів.

У п'ятницю голова Ради суддів звинуватив Адміністрацію Президента Володимира Зеленського в тиску і незаконних вказівках суддям.

Зокрема, він зазначив, що чиновники Адміністрації Президента дзвонили головам судів з вимогою зірвати проведення засідання Ради суддів.

Більш того, Ткачук звинуватив заступника голови Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему у зв'язку з проведенням зустрічі 19 червня з заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко.