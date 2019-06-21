подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 14:06 26
Судебная власть 2019-06-21T14:06:23+03:00
Українські Новини
Совет судей обвиняет Администрацию Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям

Совет судей обвиняет Администрацию Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям

Совет судей обвиняет Администрацию Президента Владимира Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям.

Об этом говорится в заявлении главы Совета судей Олега Ткачука, передают Українськi Новини.

В нем говорится, что в пятницу, 21 июня, Совет намерен провести заседание и объявить о созыве съезда судей для назначения судей Конституционного Суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседание Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - сказано в заявлении Ткачука.

Более того, он обвиняет заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему.

"Необходимо сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня 2019 во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации Президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - подчеркивается в заявлении.

Совет судей уверен в дальнейших шагах Администрации по дестабилизации работы высшего органа судейского самоуправления и попытках отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть.

Глава Совета судей призывает Президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу принять срочные, неотложные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен разработать свой законопроект о судебной реформе.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Больше новостей о: Администрация Президента Совет судей Украины давление на суд

Архив
Новости
В КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет 14:11 Документ
Совет судей обвиняет Администрацию Зеленского в давлении и незаконных указаниях судьям 14:06
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов 14:01
Без подготовки внедрять нельзя, – Деркач требует через суд отменить электронные рецепты 13:39 Документ
Уникальная выставка доисторических исполинов открывается во Львове 13:31
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
У Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ 10:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok