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21 июня 2019, пятница, 15:29 155
Налоги 2019-06-21T15:33:10+03:00
Українські Новини
Для налога на выведенный капитал нужен новый закон и согласование с МВФ, - АП

Для налога на выведенный капитал нужен новый закон и согласование с МВФ, - АП

Алексей Гончарук. Фото: petrimazepa.com
Алексей Гончарук. Фото: petrimazepa.com

Заместитель главы Администрации Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заявляет, что команда Президента Владимира Зеленского изучает вопрос о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, но сделать это с 2020 года уже невозможно, а для более позднего введения необходимо внесение нового законопроекта и согласование предлагаемой модели с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Президент обещал налог на выведенный капитал. Команда изучает вопрос и работает над возможностью его внедрения. Вопрос в том, когда его вводить и в каком виде", - сказал он.

В то же время Гончарук добавил, что введение налога на выведенный капитал с 2020 года не представляется реальным.

"Очевидно, что в этом году это почти невозможно. Для его введения с 1 января 2020 года необходимо будет не просто нарушить закон и принимать налоговые изменения во втором полугодии, но и каким-то образом попытаться подготовить бюджет на несуществующем налоге, что невозможно", - сказал он.

При этом введение налога на выведенный капитал позже замглавы Администрации считает возможным.

"Мы сейчас будем активно работать с его идеологами и разработчиками, чтобы не откладывать, а максимально быстро разработать приемлемую модель и согласовать с МВФ", - сказал он.

Вместе с тем зарегистрированный (экс-Президентом Петром Порошенко) законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, по его словам, уже неактуален.

"Тот закон, который сейчас в Раде, уже неактуален, и сами разработчики законопроекта на последней встрече предложили отправить новую редакцию, которую они хотели бы, чтобы мы рассмотрели. Мы ждем новую редакцию и будем с ней работать", - сказал он.

На вопрос о компенсаторах, замглавы АП ответил, что на данный момент изучаются и рассматриваются разные варианты.

"Насчет компенсаторов есть много идей, но нужно садиться и считать. Чтобы не было негативных последствий для бюджета, их нужно минимизировать. Сумма, которая может быть недополучена бюджетом и которую необходимо будет компенсировать, оценивается инициаторами законопроекта и его противниками очень по-разному. Поэтому предметно вернемся к этому вопросу после расчетов", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский обещал налога на выведенный капитал и налоговую амнистию.

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина.

Зеленский убежден во вхождении Украины в топ-10 рейтинга Doing Business (рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса) за 3-4 года (до 2024 года).

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