подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 18:05 47
Экономика 2019-06-20T18:10:11+03:00
Українські Новини
Зеленский убежден во вхождении Украины в топ-10 рейтинга Doing Business до 2024

Зеленский убежден во вхождении Украины в топ-10 рейтинга Doing Business до 2024

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина может войти в топ-10 рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) за 3-4 года (до 2024 года).

Об этом он заявил на встрече с бизнесом, передают Українськi Новини.

"Убежден, что за 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка "Doing business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он.

По его словам, для этого Украине необходимо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени.

Соответственно, он назвал своим краткосрочным приоритетом борьбу с контрабандой и рейдерством.

Президент пообещал проведение налоговой амнистии на льготных условиях, а с избранием нового парламента - лишение Службы безопасности Украины не присущих ей функций.

Он также поддержал создание Государственной службы финансовых расследований и пообещал функционирование Антикоррупционного суда.

Кроме того, Зеленский высказался за масштабную приватизацию.

"Еще один наш приоритет - это защита конкуренции и ограничение монополий", - подчеркнул он.

В энергетике глава государства пообещал отмену формулы "Роттердам+", упрощение подключения к электросетям, восстановление доверия к Антимонопольному комитету, увеличение добычи нефти и газа, развитие альтернативных источников энергии.

"За следующие 5 лет мы объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский рынок и сделаем все, чтобы стать по-настоящему энергонезависимыми... Присоединиться к европейскому Digital single market (Единый цифровой рынок) - еще одна наша задача на 5 лет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина поднялась с 76-го на 71-е место в рейтинге Doing Business-2019.

В начале года бывший Президент Петр Порошенко обещал, что за следующие пять лет Украина войдет в топ-50 стран в рейтинге Doing Business.

Ранее Украина оказалась среди стран Европы на последнем месте в рейтинге экономической свободы.

Больше новостей о: Doing Business Рейтинг Украины Владимир Зеленский

Архив
Новости
Юрий Назаров рассказал о первой в Киеве smart-улице и заявил, что на этом инновации в столице только начинаются 19:25
Львовский горсовет переизбрал исполком 19:19
Путин заявил, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян 19:17
Ровно запустило ночной троллейбусный маршрут 19:11
Драка на пляже в Одессе. Фото: facebook.cоm/Alex.G.Sheremet
В Одессе на пляже произошла драка с участием депутата 19:03
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok