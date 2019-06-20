Зеленский убежден во вхождении Украины в топ-10 рейтинга Doing Business до 2024

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина может войти в топ-10 рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) за 3-4 года (до 2024 года).

Об этом он заявил на встрече с бизнесом, передают Українськi Новини.

"Убежден, что за 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка "Doing business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он.

По его словам, для этого Украине необходимо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени.

Соответственно, он назвал своим краткосрочным приоритетом борьбу с контрабандой и рейдерством.

Президент пообещал проведение налоговой амнистии на льготных условиях, а с избранием нового парламента - лишение Службы безопасности Украины не присущих ей функций.

Он также поддержал создание Государственной службы финансовых расследований и пообещал функционирование Антикоррупционного суда.

Кроме того, Зеленский высказался за масштабную приватизацию.

"Еще один наш приоритет - это защита конкуренции и ограничение монополий", - подчеркнул он.

В энергетике глава государства пообещал отмену формулы "Роттердам+", упрощение подключения к электросетям, восстановление доверия к Антимонопольному комитету, увеличение добычи нефти и газа, развитие альтернативных источников энергии.

"За следующие 5 лет мы объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский рынок и сделаем все, чтобы стать по-настоящему энергонезависимыми... Присоединиться к европейскому Digital single market (Единый цифровой рынок) - еще одна наша задача на 5 лет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина поднялась с 76-го на 71-е место в рейтинге Doing Business-2019.

В начале года бывший Президент Петр Порошенко обещал, что за следующие пять лет Украина войдет в топ-50 стран в рейтинге Doing Business.

Ранее Украина оказалась среди стран Европы на последнем месте в рейтинге экономической свободы.