Сьогодні літнє сонцестояння, найдовший день: прикмети і традиції

Сьогодні, 21 червня, відзначається День літнього сонцестояння. Цей день є найдовшим у році (найкоротша ніч) у відповідній півкулі, окрім полюса. Спекотна погода, яка протримається до кінця поточного тижня, сприяє тому, щоб добре зустріти і провести цей день.



Протягом декількох днів до і після сонцестояння Сонце майже не змінює схилення, його полуденні висоти в небі майже незмінні, звідси й походить сама назва сонцестояння.



В цьому році найдовший день буде тривати 17 годин 43 хвилини, а ніч - 6 годин 26 хвилин.



В культурі та міфології багатьох країн День літнього сонцестояння мав містичне значення. Наприклад, язичники вірили, що в цей день об'єднуються всі чотири стихії: вода, вогонь, повітря і земля. Стародавні повір'я говорять, що в цей день можна змінити своє життя, тому потрібно веселитися, дарувати позитив і загадувати бажання.

Обряди та ритуали:

Багато обрядів в День літнього сонцестояння стосуються води. Вся вода набуває магічних властивостей, тому в цей день корисно багато купатися та проводити будь-які водні процедури.

Слід зібрати та вмитися ранковою росою. Тому що вона має цілющі властивості та омолоджуючий ефект.

У цей день можна поворожити на вінках, опущеных у воду. Якщо ваш вінок попливе і не потоне - ваша доля складеться добре.

Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими, а рішення доленосними.

Щоб сонце було прихильним до вас, слід одягнути одяг помаранчевого, золотого або жовтого кольору.

Прикмети:

Споконвіку весілля в цей день вважалося хорошим знаком.

Якщо в цей день дощ або погана погода, то це до поганого врожаю.

Грім у День сонцестояння - до затяжної негоди.

Росистий ранок - буде гарний урожай.

Небо всипане зірками 21 червня - до грибного літа.

Категорично не можна в цей день влаштовувати скандали і чвари.

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