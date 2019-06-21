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21 червня 2019, пʼятниця, 15:20 48
Життя 2019-06-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні літнє сонцестояння, найдовший день: прикмети і традиції

Сьогодні літнє сонцестояння, найдовший день: прикмети і традиції

Сонце. Фото: pixabay
Сонце. Фото: pixabay

Сьогодні, 21 червня, відзначається День літнього сонцестояння. Цей день є найдовшим у році (найкоротша ніч) у відповідній півкулі, окрім полюса. Спекотна погода, яка протримається до кінця поточного тижня, сприяє тому, щоб добре зустріти і провести цей день.


Протягом декількох днів до і після сонцестояння Сонце майже не змінює схилення, його полуденні висоти в небі майже незмінні, звідси й походить сама назва сонцестояння.

В цьому році найдовший день буде тривати 17 годин 43 хвилини, а ніч - 6 годин 26 хвилин.

В культурі та міфології багатьох країн День літнього сонцестояння мав містичне значення. Наприклад, язичники вірили, що в цей день об'єднуються всі чотири стихії: вода, вогонь, повітря і земля. Стародавні повір'я говорять, що в цей день можна змінити своє життя, тому потрібно веселитися, дарувати позитив і загадувати бажання.

Обряди та ритуали:

  • Багато обрядів в День літнього сонцестояння стосуються води. Вся вода набуває магічних властивостей, тому в цей день корисно багато купатися та проводити будь-які водні процедури.
  • Слід зібрати та вмитися ранковою росою. Тому що вона має цілющі властивості та омолоджуючий ефект.
  • У цей день можна поворожити на вінках, опущеных у воду. Якщо ваш вінок попливе і не потоне - ваша доля складеться добре.
  • Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими, а рішення доленосними.
  • Щоб сонце було прихильним до вас, слід одягнути одяг помаранчевого, золотого або жовтого кольору.

Прикмети:

  • Споконвіку весілля в цей день вважалося хорошим знаком.
  • Якщо в цей день дощ або погана погода, то це до поганого врожаю.
  • Грім у День сонцестояння - до затяжної негоди.
  • Росистий ранок - буде гарний урожай.
  • Небо всипане зірками 21 червня - до грибного літа.
  • Категорично не можна в цей день влаштовувати скандали і чвари.

Раніше Українські Новини розповіли про традиції в День весняного рівнодення-2019.

Також синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.

Тим часом метеорологи спрогнозували коротке літо і ранню осінь.

Джерело : Українські новини
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