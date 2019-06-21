У суботу захід України знову заллє дощами, а центр продовжить атакувати 35-градусна спека

22 червня в Києві малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +32...+34 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України малохмарно, без опадів, тільки в Житомирській області короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+35 градусів.

У центрі України малохмарно, без опадів, тільки у Вінницькій області короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

На сході України малохмарно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

На півдні України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+24 градуси, вдень +30...+35 градусів.

У Криму малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

21 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, палюча спека змагатиметься з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.