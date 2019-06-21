У суботу захід України знову заллє дощами, а центр продовжить атакувати 35-градусна спека

22 червня в Києві малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +32...+34 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасні дощі, вдень місцями суттєві дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nНа півночі України малохмарно, без опадів, тільки в Житомирській області короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+35 градусів.\r\nУ центрі України малохмарно, без опадів, тільки у Вінницькій області короткочасні дощі, грози, вдень місцями суттєві дощі, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.\r\nНа сході України малохмарно, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.\r\nНа півдні України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+24 градуси, вдень +30...+35 градусів.\r\nУ Криму малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\n21 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +27 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, палюча спека змагатиметься з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.