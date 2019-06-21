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21 июня 2019, пятница, 13:29 134
Политика 2019-06-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты

В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты

Российские депутаты напали на украинского депутата партии Народный фронт Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

Еленский выступил на акции в связи с избранием председателем Межпарламентской ассамблеи православия представителя Коммунистической партии Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Гаврилов, помимо прочего, участвовал в русско-грузинской войне.

Это вызвало недовольство среди грузинского народа и в Тбилиси началась акция протеста, где взял слово Еленский. После этого выступления российские депутаты напали на Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ.

Украинский депутат вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Как сообщали Українські Новини, Россия обвинила украинского депутата Еленского в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина.

Тем временем, в Тбилиси к протестующим у парламента применили резиновые пули и газ, есть пострадавшие.

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