Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40

Количество госпитализированных после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 человек.\r\nОб этом написала в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай, передают Українськi Новини.\r\n"Обновленная информация о госпитализации жителей области в инфекционные отделения больниц в пгт. Рубежное и Северодонецк. По состоянию на 08:00 21 июня в инфекционное отделение Рубежанской больницы в течение суток обратились 10 детей и 2-е взрослых. Таким образом, общее число заболевших составило 40 человек, из которых 33 - дети", - сообщила она.\r\nВсе больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.\r\nПо данному факту возбуждено 2 уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) и ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса.\r\nСледственные действия продолжаются.\r\nОриентировочная дата готовности анализа проб воды в озере - пятница, 21 июня, после обеда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Луганской области в озере искупались дети и массово отравились.\r\nРанее в Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось.