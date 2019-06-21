В Украине понизился курс продажи доллара

С 14 по 21 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 12,91 коп. до 26,4692 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,29 коп. до 26,1625 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 13,63 коп. до 29,4002 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,34 коп. до 29,9096 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 21 июня 26,1625 26,4692 29,4002 29,9096 3,6700 4,2100 По сравнению с 14 июня -0,1129 -0,1291 -0,1363 -0,1434 -0,0100 0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH/USD.

Тем временем в Нацианальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.