В Украине понизился курс продажи доллара

С 14 по 21 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 12,91 коп. до 26,4692 UAH\/USD, курс покупки понизился на 11,29 коп. до 26,1625 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 13,63 коп. до 29,4002 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 14,34 коп. до 29,9096 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 21 июня\r\n26,1625\r\n26,4692\r\n29,4002\r\n29,9096\r\n3,6700\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 14 июня\r\n-0,1129\r\n-0,1291\r\n-0,1363\r\n-0,1434\r\n-0,0100\r\n0,0600\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТем временем в Нацианальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.