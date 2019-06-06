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06 июня 2019, четверг, 16:09 190
Судебная власть 2019-06-06T16:17:17+03:00
Українські Новини
Остров под Киевом стоимостью почти полмиллиарда гривен вернули в госсобственность

Остров под Киевом стоимостью почти полмиллиарда гривен вернули в госсобственность

Прокуратура в суде добилась возвращения в государственную собственность острова на реке Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 433 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

Установлено, что в 2008 году Обуховская районная государственная администрация передала в частную собственность 16 гражданам для ведения хозяйства земельные участки общей площадью 32 га из числа земель острова на реке Козинка и водной поверхности.

Согласно закону, земли водного фонда относятся к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность.

Прокуратура предъявила в Обуховский районный суд иск о признании недействительными распоряжения администрации и государственных актов на право собственности.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск в пользу государства.

Как сообщали Українськi Новини, определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы.

Тем временем из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы.

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