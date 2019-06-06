Остров под Киевом стоимостью почти полмиллиарда гривен вернули в госсобственность

Прокуратура в суде добилась возвращения в государственную собственность острова на реке Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 433 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.\r\nУстановлено, что в 2008 году Обуховская районная государственная администрация передала в частную собственность 16 гражданам для ведения хозяйства земельные участки общей площадью 32 га из числа земель острова на реке Козинка и водной поверхности.\r\nСогласно закону, земли водного фонда относятся к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность.\r\nПрокуратура предъявила в Обуховский районный суд иск о признании недействительными распоряжения администрации и государственных актов на право собственности.\r\nСуд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск в пользу государства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы.\r\nТем временем из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы.