Остров под Киевом стоимостью почти полмиллиарда гривен вернули в госсобственность

Прокуратура в суде добилась возвращения в государственную собственность острова на реке Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 433 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

Установлено, что в 2008 году Обуховская районная государственная администрация передала в частную собственность 16 гражданам для ведения хозяйства земельные участки общей площадью 32 га из числа земель острова на реке Козинка и водной поверхности.

Согласно закону, земли водного фонда относятся к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность.

Прокуратура предъявила в Обуховский районный суд иск о признании недействительными распоряжения администрации и государственных актов на право собственности.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск в пользу государства.

Как сообщали Українськi Новини, определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы.

Тем временем из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы.