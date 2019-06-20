За фактом повернення проспекту Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова відкрили справу

Поліція відкрила справу за фактом повернення Харківською міською радою проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\n"За фактом звернення депутата Харківської міської ради слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз співробітники Шевченківського відділу поліції з'ясовують всі обставини події", - сказано в ньому.\r\nЗазначено, що 19 червня о 19:00 в поліцію надійшло звернення від депутата Харківської міської ради.\r\nВін вважає, що в діях депутатів і чиновників Харківської міської ради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з поширенням комуністичної символіки, що виразилося в присвоєнні проспекту Григоренка імені маршала Жукова і демонтажі з площі Свободи намета «Все для перемоги».\r\nІнформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nПроводиться досудове розслідування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів просить Генеральну прокуратуру перевірити законність повернення Харківською міськрадою проспекту Григоренка імені радянського полководця, маршала Георгія Жукова.\r\nХарківська міськрада на сесії 19 червня перейменував проспект Петра Григоренка до проспекту Маршала Жукова.\r\nРаніше мер Харкова пообіцяв перейменувати проспект Жукова назад.\r\nВ'ятрович назвав обіцянку Кернеса по поверненню проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею