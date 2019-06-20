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20 червня 2019, четвер, 19:30 246
Політика 2019-06-20T20:15:01+03:00
Українські Новини
Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР

Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР

Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko
Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko

Петро Порошенко, щодо якого ДБР розслідує п'ять кримінальних проваджень за заявою юриста Андрія Портнова, у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова.

Про це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

"Колишній президент написав у ДБР заяву з проханням розпочати розслідування. Нібито, Портнов у своїх заявах висунув проти нього завідомо неправдиві звинувачення. Детективи ДБР 5 днів розглядали викладені Порошенко аргументи, після чого виробництво було закрито", - повідомив співрозмовник агентства.

Також він повідомив, що про закриття провадження за його заявою вже повідомлений сам Петро Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже 4-е заяву на Петра Порошенка, в якому він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу.

Порошенко звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

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