Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР

Петро Порошенко, щодо якого ДБР розслідує п'ять кримінальних проваджень за заявою юриста Андрія Портнова, у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова.\r\nПро це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.\r\n"Колишній президент написав у ДБР заяву з проханням розпочати розслідування. Нібито, Портнов у своїх заявах висунув проти нього завідомо неправдиві звинувачення. Детективи ДБР 5 днів розглядали викладені Порошенко аргументи, після чого виробництво було закрито", - повідомив співрозмовник агентства.\r\nТакож він повідомив, що про закриття провадження за його заявою вже повідомлений сам Петро Порошенко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.\r\nРаніше юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже 4-е заяву на Петра Порошенка, в якому він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу.\r\nПорошенко звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.