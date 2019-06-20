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  • От града и дождей до 36-градусной жары: перед выходными погода в Украине будет переменчивой
20 июня 2019, четверг, 16:35 1805
Жизнь 2019-06-20T16:49:57+03:00
Українські Новини
От града и дождей до 36-градусной жары: перед выходными погода в Украине будет переменчивой

От града и дождей до 36-градусной жары: перед выходными погода в Украине будет переменчивой

Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc
Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc

21 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+34 градуса.

В Карпатах дождь, гроза, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+36 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +30…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +31…+36 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34 градуса.

20 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в части Украины объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем по Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг.

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