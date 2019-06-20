От града и дождей до 36-градусной жары: перед выходными погода в Украине будет переменчивой

21 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+34 градуса.\r\nВ Карпатах дождь, гроза, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nВ Моршине дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+36 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+36 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области дожди, грозы, местами существенные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +30…+36 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +31…+36 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34 градуса.\r\n20 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в части Украины объявлено штормовое предупреждение.\r\nТем временем по Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг.