Лицензировать производство лекарств начнут электронно, - Гослекарств

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю по наркотикам ввела электронную систему лицензирования производства лекарственных средств.\r\nОб этом говорится в сообщении Гослекарств, передают Українськi Новини.\r\n"Гослекслужба ввела электронную систему лицензирования производства лекарственных средств, в которой отныне можно будет в режиме онлайн как подавать заявления, так и отслеживать их статус. Направлена эта система на упрощение процесса взаимодействия лицензиатов по Гослекслужбой", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, система охватывает подачу заявлений для: производства лекарственных средств; импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов); производства (изготовления) лекарственных средств в условиях аптеки; оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.\r\nВ сообщении сказано, что благодаря нововведению вся процедура подачи заявлений, их рассмотрения, выдачи соответствующего документа от Гослекарств и другие изменения данных в лицензиях отражаются и обновляются в режиме онлайн.\r\nЭлектронная документация будет заверена цифровой подписью.\r\nУказанное электронное внедрение включает в себя доступную для лицензиатов информацию о процессе лицензирования, формировании и отправке заявлений и сопроводительной документации, текущем состоянии обработки заявлений (от момента подачи заявления до момента принятия решения Гослекслужбой), истории и статистике по принятым и обработанным пакетам документов, своевременное получение заявителем информации относительно принятых решений.\r\nВозможность подачи заявлений и сопроводительной документации в бумажном виде сохраняется.\r\nЭлектронная система онлайн-подачи заявлений на данный момент работает в тестовом режиме, к тестированию присоединились отечественные фармпроизводители: ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ОАО "Фармак", ООО "Фарма Старт", ОАО "Киевмедпрепарат", ОАО "Галичфарм".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СМИ писали, что в Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий.\r\nТем временем Минздрав предупредил украинцев о вреде для здоровья препарата Miracle Mineral Solution.