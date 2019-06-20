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20 июня 2019, четверг, 12:48 96
Интернет и IT 2019-06-20T12:53:24+03:00
Українські Новини
Лицензировать производство лекарств начнут электронно, - Гослекарств

Лицензировать производство лекарств начнут электронно, - Гослекарств

Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю по наркотикам ввела электронную систему лицензирования производства лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении Гослекарств, передают Українськi Новини.

"Гослекслужба ввела электронную систему лицензирования производства лекарственных средств, в которой отныне можно будет в режиме онлайн как подавать заявления, так и отслеживать их статус. Направлена ​​эта система на упрощение процесса взаимодействия лицензиатов по Гослекслужбой", - говорится в нем.

Согласно сообщению, система охватывает подачу заявлений для: производства лекарственных средств; импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов); производства (изготовления) лекарственных средств в условиях аптеки; оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

В сообщении сказано, что благодаря нововведению вся процедура подачи заявлений, их рассмотрения, выдачи соответствующего документа от Гослекарств и другие изменения данных в лицензиях отражаются и обновляются в режиме онлайн.

Электронная документация будет заверена цифровой подписью.

Указанное электронное внедрение включает в себя доступную для лицензиатов информацию о процессе лицензирования, формировании и отправке заявлений и сопроводительной документации, текущем состоянии обработки заявлений (от момента подачи заявления до момента принятия решения Гослекслужбой), истории и статистике по принятым и обработанным пакетам документов, своевременное получение заявителем информации относительно принятых решений.

Возможность подачи заявлений и сопроводительной документации в бумажном виде сохраняется.

Электронная система онлайн-подачи заявлений на данный момент работает в тестовом режиме, к тестированию присоединились отечественные фармпроизводители: ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ОАО "Фармак", ООО "Фарма Старт", ОАО "Киевмедпрепарат", ОАО "Галичфарм".

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СМИ писали, что в Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий.

Тем временем Минздрав предупредил украинцев о вреде для здоровья препарата Miracle Mineral Solution.

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