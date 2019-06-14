В Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий, - СМИ

В Украине возник новый масштабный вид мошенничества в фармации, связанный с производством препаратов в аптеках.\r\nОб сообщает Апостроф.\r\nМошенники под прикрытием лицензии на аптечное производство препаратов организовали заводские мощности. Таким образом они избежали длительных дорогостоящих процедур госрегистрации, обязательных для всех фармпредприятий. Это позволило им агрессивно захватывать рынок при помощи дешевых, некачественных, а часто – опасных для жизни лекарств.\r\nПо информации издания, в последние месяцы по медучреждениям страны усиливается влияние известного аптечного синдиката, заполняя рынок дешевыми онкологическими химиопрепаратами.\r\nТам используют лазейку в законодательстве, которая не предусматривает для аптечного производства госрегистрации препаратов, их доклинических и клинических испытаний, проверок на эффективность и безопасность. Аптечные лекарства не сдаются в гослабораторию контроля качества МОЗ, как официально зарегистрированные лекарства в Украине.\r\nЭксперты уверены, что речь идет о нелегальном промышленным производстве, выпускающем под аптечным брендом незарегистрированные препараты. В самой аптечной сети фактически подтверждают, что организовали в рамках лицензии на аптечное производство "высокотехнологическую лабораторию". Ее производственный и технологический уровень явно выходит за рамки аптечного производства, вплотную приближаясь к промышленному.\r\nОтраслевые эксперты связывают эту "аптечную организацию" с одним из крупнейших украинских фармзаводов, который таким образом насаждает свой сетевой маркетинг. Фактор дешевизны их препаратов они объясняют тем, что там в отличие от легальных производителей, устранились от недешевых процедур госрегистрации, контроля и испытаний.\r\nЭксперты настаивают, что качество таких "лабораторных" препаратов не соответствует стандартам, поскольку аптечная фармация не предусматривает процедур контроля. А значит, речь идет о нелегальном производстве химиотерапевтических препаратов неизвестного качества из неизвестных субстанций, вместо готовых лекарственных средств, официально зарегистрированных в Украине.\r\nЛюди от безысходности покупают препараты без подтвержденного качества и проверенных лечебных свойств, которые могут быть опасны для жизни. Без специальной экспертизы невозможно подтвердить их влияние на здоровье пациента, также нельзя определить от чего у человека наступило ухудшение самочувствия или смерть: от некачественного препарата и опасной для жизни терапии или в результате естественного хода болезни.