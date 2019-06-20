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20 червня 2019, четвер, 12:48 28
Інтернет і IT 2019-06-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ліцензувати виробництво ліків почнуть електронно, - Держліків

Ліцензувати виробництво ліків почнуть електронно, - Держліків

Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Державна служба з лікарських засобів і контролю з наркотиків ввела електронну систему ліцензування виробництва лікарських засобів.

Про це йдеться в повідомленні Держліків, передають Українські Новини.

"Держлікслужба ввела електронну систему ліцензування виробництва лікарських засобів, в якій відтепер можна буде в режимі онлайн як подавати заяви, так і відстежувати їх статус. Спрямована ​​ця система на спрощення процесу взаємодії ліцензіатів із Держлікслужбою", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, система охоплює подачу заяв для: виробництва лікарських засобів; імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки; оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

У повідомленні сказано, що завдяки нововведенню вся процедура подачі заяв, їх розгляду, видачі відповідного документа від Держліків й інші зміни даних в ліцензіях відображаються й оновлюються в режимі онлайн.

Електронна документація буде завірена підписом.

Зазначене електронне впровадження передбачає доступну для ліцензіатів інформацію про процес ліцензування, формування та відправлення заяв і супровідної документації, поточний стан оброблення заяв (від моменту подачі заяви до моменту прийняття рішення Держлікслужбою), історії і статистики щодо прийнятих і опрацьованих пакетів документів, своєчасне отримання заявником інформації щодо прийнятих рішень.

Можливість подачі заяв та супровідної документації в паперовому вигляді зберігається.

Електронна система онлайн-подачі заяв зараз працює в тестовому режимі, до тестування приєдналися вітчизняні фармвиробники: ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ВАТ "Фармак", ТОВ "Фарма Старт", ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ "Галичфарм".

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". ЗМІ писали, що в Україні розкрили нелегальне виробництво онкопрепаратів без ліцензій.

Тим часом МОЗ попередило українців про шкоду для здоров'я препарату Miracle Mineral Solution.

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