Ліцензувати виробництво ліків почнуть електронно, - Держліків

Державна служба з лікарських засобів і контролю з наркотиків ввела електронну систему ліцензування виробництва лікарських засобів.\r\nПро це йдеться в повідомленні Держліків, передають Українські Новини.\r\n"Держлікслужба ввела електронну систему ліцензування виробництва лікарських засобів, в якій відтепер можна буде в режимі онлайн як подавати заяви, так і відстежувати їх статус. Спрямована ця система на спрощення процесу взаємодії ліцензіатів із Держлікслужбою", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, система охоплює подачу заяв для: виробництва лікарських засобів; імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки; оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.\r\nУ повідомленні сказано, що завдяки нововведенню вся процедура подачі заяв, їх розгляду, видачі відповідного документа від Держліків й інші зміни даних в ліцензіях відображаються й оновлюються в режимі онлайн.\r\nЕлектронна документація буде завірена підписом.\r\nЗазначене електронне впровадження передбачає доступну для ліцензіатів інформацію про процес ліцензування, формування та відправлення заяв і супровідної документації, поточний стан оброблення заяв (від моменту подачі заяви до моменту прийняття рішення Держлікслужбою), історії і статистики щодо прийнятих і опрацьованих пакетів документів, своєчасне отримання заявником інформації щодо прийнятих рішень.\r\nМожливість подачі заяв та супровідної документації в паперовому вигляді зберігається.\r\nЕлектронна система онлайн-подачі заяв зараз працює в тестовому режимі, до тестування приєдналися вітчизняні фармвиробники: ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ВАТ "Фармак", ТОВ "Фарма Старт", ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ "Галичфарм".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". ЗМІ писали, що в Україні розкрили нелегальне виробництво онкопрепаратів без ліцензій.\r\nТим часом МОЗ попередило українців про шкоду для здоров'я препарату Miracle Mineral Solution.