Зеленський заявив, що у вересні пройде інвестиційний форум з відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у вересні інвестиційного форуму з питань відновлення Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"19 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії"... Він акцентував увагу на необхідності відновлення інфраструктури Донбасу. Глава держави зазначив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону", - сказано в ньому.

Також співрозмовники обговорили питання проведення у вересні 16-ї щорічної зустрічі YES.

"На жаль, поки ця зустріч знову не відбудеться в Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше як можна більш швидке повернення в українську Ялту", - сказав Зеленський.

В контексті проведення в середу засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) Зеленський висловив надію на те, що не тільки українська сторона хоче досягти миру найближчим часом.

Президент також нагадав, що в липні має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував нову форму обміну заручниками для деескалації на Донбасі.

Тим часом Зеленський закликає прихильників зняття санкцій з Росії відвідати Донбас і Крим