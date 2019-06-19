Саакашвілі вслід за Зеленським пробігся по фонтану, але в Одесі

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повторив вчинок Президента України Володимира Зеленського і пробігся по фонтану в Одесі. Відео "пробіжки" Саакашвілі опублікував на своєму каналі на відеохостингу Youtube.\r\n"Перевірили фонтани в Одесі", - підписав відео Саакашвілі.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hKG_zDhv6Gg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nУ коментарях під відео оцінка вчинку Саакашвілі користувачами відеохостингу була неоднозначною. Деякі коментатори зазначили, що видно, як Саакашвілі скучив за Одесою, інші ж назвали такий вчинок "копіркою" Зеленського.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Маріуполі Зеленський пробігся з охороною по фонтану.\r\nТим часом, Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил".