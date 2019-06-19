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19 червня 2019, середа, 22:20 77
Політика 2019-06-20T00:30:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі вслід за Зеленським пробігся по фонтану, але в Одесі

Саакашвілі вслід за Зеленським пробігся по фонтану, але в Одесі

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повторив вчинок Президента України Володимира Зеленського і пробігся по фонтану в Одесі. Відео "пробіжки" Саакашвілі опублікував на своєму каналі на відеохостингу Youtube.

"Перевірили фонтани в Одесі", - підписав відео Саакашвілі.

У коментарях під відео оцінка вчинку Саакашвілі користувачами відеохостингу була неоднозначною. Деякі коментатори зазначили, що видно, як Саакашвілі скучив за Одесою, інші ж назвали такий вчинок "копіркою" Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, в Маріуполі Зеленський пробігся з охороною по фонтану.

Тим часом, Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил".

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