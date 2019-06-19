Гривня на міжбанку знову зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. у середу зміцнився на 2 коп. до 26,36 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,31-26,34 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,28-26,32 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,35-26,38 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,9% з 27,72 UAH\/USD до 26,36 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку.\r\n\r\nРаніше, на початку червня, Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро.\r\n