Гривня на міжбанку знову зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. у середу зміцнився на 2 коп. до 26,36 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,31-26,34 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,28-26,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,35-26,38 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,9% з 27,72 UAH/USD до 26,36 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку.