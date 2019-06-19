На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще один поранений

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 19 червня, 1 військовий загинув і 1 поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Новотроїцьке - з гранатометів різних систем; в районі населеного пункту Лебединське - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу міста Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції ООС поблизу населеного пункту Новозванівка з автоматичних гранатометів.

Внаслідок обстрілу ворога один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Трійцю бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів.

Раніше бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і зазнали втрат.