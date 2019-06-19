"Слуга народу" просить ЦВК зареєструвати її на вибори Ради

Партія "Слуга народу" просить Центральну виборчу комісію зареєструвати її в загальнонаціональному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Верховної Ради 21 липня.\r\nПро це повідомляється в повідомленні прес-служби партії в Telegram, передають Українські Новини.\r\n"Прямо зараз подаємо документи кандидатів від партії в багатомандатному окрузі від "Слуги народу", - написано в ньому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.\r\nРаніше в ЦВК зареєстрували список першої партії.