"Слуга народу" просить ЦВК зареєструвати її на вибори Ради

Партія "Слуга народу" просить Центральну виборчу комісію зареєструвати її в загальнонаціональному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомляється в повідомленні прес-служби партії в Telegram, передають Українські Новини.

"Прямо зараз подаємо документи кандидатів від партії в багатомандатному окрузі від "Слуги народу", - написано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.

Раніше в ЦВК зареєстрували список першої партії.