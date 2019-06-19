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19 червня 2019, середа, 17:50 17
Вибори 2019-06-19T18:45:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" просить ЦВК зареєструвати її на вибори Ради

"Слуга народу" просить ЦВК зареєструвати її на вибори Ради

ЦВК
ЦВК

Партія "Слуга народу" просить Центральну виборчу комісію зареєструвати її в загальнонаціональному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомляється в повідомленні прес-служби партії в Telegram, передають Українські Новини.

"Прямо зараз подаємо документи кандидатів від партії в багатомандатному окрузі від "Слуги народу", - написано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.

Раніше в ЦВК зареєстрували список першої партії.

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