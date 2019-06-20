Рейтинг ОБ Ахметова в 6 раз ниже рейтинга "Платформы" Бойко, – соцгруппа "Рейтинг"

Социологическая группа "Рейтинг", по результатам проведенного опроса, сообщила, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" в 6 раз ниже рейтинга объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Респондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных парламентских выборах 21 июля. 77% ответили - однозначно да, 12% - скорее да, 2% - скорее нет, а 6% - точно нет, и 3% затруднились ответить.

Исходя из ответов тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, необходимый барьер в 5% преодолевают 5 партий. Остальные включенные в опрос партии не преодолевают проходной барьер и не проходят в Раду.

В частности, партия "Слуга народа" набирает 47,1% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3% и "Европейская солидарность" - 5% на выборах Верховной Рады Украины.

Кроме того, за партию "Сила и честь" готовы проголосовать 4,1%, за "Гражданскую позицию" - 2,2%, "Всеукраинское объединение "Свобода" и Радикальную партию Олега Ляшко - по 2,1%, "Украинскую стратегию" - 1,9%, "Оппозиционный блок" - 1,8%, "Объединение "Самопомощь", - 1,2%.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился 8-12 июня среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.