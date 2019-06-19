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19 червня 2019, середа, 13:34 25
Вибори 2019-06-19T14:30:01+03:00
Українські Новини
"Голос" пробився в трійку рейтингу партій, а "Слуга народу" погіршила позиції

"Голос" пробився в трійку рейтингу партій, а "Слуга народу" погіршила позиції

Політична партія "Слуга народу" набирає 47,1% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3% та "Європейська солідарність" - 5% на виборах Верховної Ради з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи будуть вони брати участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.

77% відповіли - однозначно так, 12% - швидше так, 2% - швидше ні, а 6% - точно немає, і 3% не змогли відповісти.

Виходячи з відповідей тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, бар'єр 5% долають вищевказані 5 партій.

Решта включені до опитування партії не долають необхідний поріг і не проходять у Раду.

зокрема, за партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,1%, "Громадянську позицію" - 2,2%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і Радикальну партію Олега Ляшка - по 2,1%, "Українську стратегію" - 1,9%, "Опозиційний блок" - 1,8%, "Об'єднання "Самопоміч", - 1,2%.

Інші партії набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося 8-12 червня серед 2,5 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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