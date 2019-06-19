Рада сегодня продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1).\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\nДо этого Рада рассмотрела 466 из 4 568 поправок к проекту.\r\nПарламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.\r\nСогласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.\r\n