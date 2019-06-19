Рада сегодня продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 466 из 4 568 поправок к проекту.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.