Конгрес США схвалив виділення Україні 250 млн доларів на безпеку

Конгрес США схвалив виділення Україні 250 млн доларів на посилення безпеки в 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Конгрес США затвердив весь пакет допомоги з безпеки на суму 250 млн доларів, який має бути наданий Україні в 2019 році за лінією Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони", - сказано в ньому.

Міністерство оборони США вже почало процедури укладання контрактів на поставку обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.

Допомога передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляли Українські Новини, законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі Сполучених Штатів Америки.

Тим часом США мають намір збільшити до 300 млн доларів фінансову підтримку безпеки в Україні у 2020 році.