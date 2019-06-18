Конгрес США схвалив виділення Україні 250 млн доларів на безпеку

Конгрес США схвалив виділення Україні 250 млн доларів на посилення безпеки в 2019 році.\r\nПро це йдеться у повідомленні посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Конгрес США затвердив весь пакет допомоги з безпеки на суму 250 млн доларів, який має бути наданий Україні в 2019 році за лінією Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони", - сказано в ньому.\r\nМіністерство оборони США вже почало процедури укладання контрактів на поставку обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.\r\nДопомога передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі Сполучених Штатів Америки.\r\nТим часом США мають намір збільшити до 300 млн доларів фінансову підтримку безпеки в Україні у 2020 році.