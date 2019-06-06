За военные преступления и акты агрессии могут назначить пожизненное заключение

Верховная Рада намерена ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы за военные преступления и акты агрессии.\r\nЗа принятие за основу законопроекта №9438 проголосовали 228 депутатов из минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nДанным законопроектом предлагается гармонизировать украинское законодательство с международным правом.\r\nПредлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии с 15 лет до пожизненного заключения.\r\nПоложения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.\r\nКроме того, законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.