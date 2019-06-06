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06 июня 2019, четверг, 12:57 457
Верховная Рада и партии 2019-06-06T12:57:11+03:00
Українські Новини
За военные преступления и акты агрессии могут назначить пожизненное заключение

За военные преступления и акты агрессии могут назначить пожизненное заключение

Верховная Рада намерена ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы за военные преступления и акты агрессии.

За принятие за основу законопроекта №9438 проголосовали 228 депутатов из минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Данным законопроектом предлагается гармонизировать украинское законодательство с международным правом.

Предлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии с 15 лет до пожизненного заключения.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.

Как сообщали Українськi Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

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