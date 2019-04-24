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Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 10:41 914
Политика 2019-04-24T11:02:54+03:00
Українські Новини
Закон об уголовных проступках опубликован

Закон об уголовных проступках опубликован

Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала закон об уголовных проступках.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" опубликован в выпуске за 24 апреля, передают Українськi Новини.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно закону, уголовным проступком является деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 51 000 гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, принятый закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав это уголовным проступком.

К уголовным проступкам также будут относиться такие распространенные преступления как кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделений дознания органа Национальной полиции).

Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лица о подозрении или задержания, или в других случаях на срок до 1 месяца.

Если случай неотложный, дознаватель полиции может до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований осмотреть место происшествия; зафиксировать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы.

Согласно закону, прокурор обязан не позднее 3 дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого - в течение 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться в суд с обвинительным актом.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт при отсутствии участников судебного производства.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине инициируют введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

Также в Раде хотят ввести уголовную ответственность за нарушения при закупках для оборонки.

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