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18 июня 2019, вторник, 16:52 55
Космос 2019-06-18T16:52:25+03:00
Українські Новини
Cassini перед завершением миссии отправила на Землю зрелищное фото колец Сатурна изнутри

Cassini перед завершением миссии отправила на Землю зрелищное фото колец Сатурна изнутри

Кольца Сатурна изнутри. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Кольца Сатурна изнутри. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

В последний год своей миссии космический аппарат Cassini погрузился в пространство между Сатурном и его кольцами. NASA опубликовало новый снимок, на котором запечатлены сложные кольца Сатурна изнутри. Об этом сообщает Science Daily.

Миссия завершилась в 2017 году, информация из собранных данных продолжает поступать в открытый доступ.

Результаты включают в себя тонкие детали особенностей строения колец планеты. Новые изображения показывают, как цвета, химия и температура меняются в зависимости от места в кольцах Сатурна.

Также стало известно, что кольца Сатурна намного моложе самой планеты. Внутри колец ученым удалось рассмотреть тонкие, похожие на солому текстуры и узоры, создаваемые гравитационными влиянием лун. Конечно, исследователи также составили и новые карты цветового спектра, температур и химического состава колец. Благодаря этому им удалось получить ответы на некоторые интригующие вопросы. К примеру, внимание астрономов давно привлекала серия полос на кольце F — они отчего-то абсолютно совпадают по длине и ориентированы в одну сторону.

Кольца Сатурна изнутри. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Кольца Сатурна изнутри. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Как сообщали Українські Новини, в NASA заявили, что Сатурн поглощает собственные кольца. Также на спутнике Сатурна идут мощные метановые грозы.

В августе 2017 года зонд Cassini пролетел над облаками Сатурна и узнал химический состав планеты.

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