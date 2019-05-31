Зеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров

Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП. Фото: пресс-служба АП

Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП. Фото: пресс-служба АП

Президент Владимир Зеленский пообещал руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро не покрывать "своих людей" в случае, если будет установлена их возможная причастность к коррупции.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Администрации Президента.

По его словам, Зеленский призвал САП и НАБУ на встрече с Назаром Холодницим и Артемом Сытником дать результат расследований.

"Если будет кто-то из наших, то вперед... просить не будем", - пересказал источник слова Президента.

Встреча с руководством САП и НАБУ состоялась в пятницу в Администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев.

Ранее эксперт команды Зеленского Руслан Рябошапка, который был назначен заместителем председателя Администрации Президента по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тем временем, СМИ утверждают, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в апреле неожиданно заменил процессуального руководителя по "делу Логвинского", когда дело вышло на финишную прямую.