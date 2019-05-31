Зеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров

Президент Владимир Зеленский пообещал руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро не покрывать "своих людей" в случае, если будет установлена их возможная причастность к коррупции.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Администрации Президента.\r\nПо его словам, Зеленский призвал САП и НАБУ на встрече с Назаром Холодницим и Артемом Сытником дать результат расследований.\r\n"Если будет кто-то из наших, то вперед... просить не будем", - пересказал источник слова Президента.\r\nВстреча с руководством САП и НАБУ состоялась в пятницу в Администрации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев.\r\nРанее эксперт команды Зеленского Руслан Рябошапка, который был назначен заместителем председателя Администрации Президента по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\nТем временем, СМИ утверждают, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в апреле неожиданно заменил процессуального руководителя по "делу Логвинского", когда дело вышло на финишную прямую.