"Обещание на расвете" с Шарлоттой Генсбур будет представлено украинскому зрителю

27 июня выходит в украинский прокат драма "Обещание на расвете", украинская премьера которой состоялась на фестивале допремьерных показов в рамках Французской весны. Об этом сообщает "Артхауз Трафик".

Фильм является экранизацией одноименного автобиографического романа двукратного лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари.

Еще в детстве будущего лауреата Гонкуровской премии его мать твердо решила: он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на насмешки окружающих и сомнения сына в собственных силах, она продолжала в него верить, - и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

Кадры из фильма "Обещание на расвете". Фото: Артхауз Трафик.

Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Пьер Нине. Во Франции фильм претендовал на 4 национальных премии «Сезар» - за лучшую актрису, адаптированный сценарий, декорации и костюмы.

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