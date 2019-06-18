"Обещание на расвете" с Шарлоттой Генсбур будет представлено украинскому зрителю

27 июня выходит в украинский прокат драма "Обещание на расвете", украинская премьера которой состоялась на фестивале допремьерных показов в рамках Французской весны. Об этом сообщает "Артхауз Трафик". \r\nФильм является экранизацией одноименного автобиографического романа двукратного лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари.\r\nЕще в детстве будущего лауреата Гонкуровской премии его мать твердо решила: он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на насмешки окружающих и сомнения сына в собственных силах, она продолжала в него верить, - и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.\r\n\r\n\r\nКадры из фильма "Обещание на расвете". Фото: Артхауз Трафик.\r\nГлавные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Пьер Нине. Во Франции фильм претендовал на 4 национальных премии «Сезар» - за лучшую актрису, адаптированный сценарий, декорации и костюмы. \r\n\r\nНапоминим, на этой неделе выходят в прокат победители короткометражок Оскар-2019.\r\nТакже Українські Новини подобрали список фильмов о трагедии Чернобыля.