подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 18:30 76
Афиша 2019-06-18T19:30:03+03:00
Українські Новини
"Обещание на расвете" с Шарлоттой Генсбур будет представлено украинскому зрителю

"Обещание на расвете" с Шарлоттой Генсбур будет представлено украинскому зрителю

Кадры из фильма
Кадры из фильма "Обещание на расвете". Фото: Артхауз Трафик.

27 июня выходит в украинский прокат драма "Обещание на расвете", украинская премьера которой состоялась на фестивале допремьерных показов в рамках Французской весны. Об этом сообщает "Артхауз Трафик". 

Фильм является экранизацией одноименного автобиографического романа двукратного лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари.

Еще в детстве будущего лауреата Гонкуровской премии его мать твердо решила: он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на насмешки окружающих и сомнения сына в собственных силах, она продолжала в него верить, - и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

Кадры из фильма Кадры из фильма "Обещание на расвете". Фото: Артхауз Трафик.

Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Пьер Нине. Во Франции фильм претендовал на 4 национальных премии «Сезар» - за лучшую актрису, адаптированный сценарий, декорации и костюмы. 


Напоминим, на этой неделе выходят в прокат победители короткометражок Оскар-2019.

Также Українські Новини подобрали список фильмов о трагедии Чернобыля

Больше новостей о: Франция Фильм Экранизация экранизация роман Обещание на расвете Ромен Гари

Архив
Новости
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта 19:22
Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС 19:14
Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото:
Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт 19:11
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте 19:01
Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине 19:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok