"Обіцянка на світанку" з Шарлоттою Генсбур буде представлена українському глядачеві

27 червня виходить в український прокат драма "Обіцянка на світанку", українська прем'єра якого відбулася на фестивалі допрем'єрних показів у рамках Французької весни. Про це повідомляє "Артхауз Трафік".

Фільм є екранізацією однойменного автобіографічного роману дворазового лауреата Гонкурівської премії Ромена Гарі.

Ще в дитинстві майбутнього лауреата Гонкурівської премії його мати вирішила, що він стане дипломатом і всесвітньо відомим письменником. Незважаючи на глузування оточуючих і сумніви сина у власних силах, вона продовжувала в нього вірити, - і всі її неймовірні мрії збулися. Материнська любов безумовна підтримка вели Ромена через всі випробування та пригоди його життя, повної таємниць, битв і неймовірних поворотів.

Кадри з фільму "Обіцянка на світанку". Фото: Артхауз Трафік.

Головні ролі у фільмі виконали зірки французького кіно Шарлотта Генсбур і П'єр Ніні. У Франції фільм претендував на 4 національних премії «Сезар» - за кращу актрису, адаптований сценарій, декорації та костюми.

Нагадаємо, на цьому тижні виходять в прокат переможці короткометражок Оскар-2019.

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