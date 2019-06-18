"Обіцянка на світанку" з Шарлоттою Генсбур буде представлена українському глядачеві

27 червня виходить в український прокат драма "Обіцянка на світанку", українська прем'єра якого відбулася на фестивалі допрем'єрних показів у рамках Французької весни. Про це повідомляє "Артхауз Трафік".\r\nФільм є екранізацією однойменного автобіографічного роману дворазового лауреата Гонкурівської премії Ромена Гарі.\r\nЩе в дитинстві майбутнього лауреата Гонкурівської премії його мати вирішила, що він стане дипломатом і всесвітньо відомим письменником. Незважаючи на глузування оточуючих і сумніви сина у власних силах, вона продовжувала в нього вірити, - і всі її неймовірні мрії збулися. Материнська любов безумовна підтримка вели Ромена через всі випробування та пригоди його життя, повної таємниць, битв і неймовірних поворотів.\r\n\r\n\r\nКадри з фільму "Обіцянка на світанку". Фото: Артхауз Трафік.\r\nГоловні ролі у фільмі виконали зірки французького кіно Шарлотта Генсбур і П'єр Ніні. У Франції фільм претендував на 4 національних премії «Сезар» - за кращу актрису, адаптований сценарій, декорації та костюми.\r\n\r\nНагадаємо, на цьому тижні виходять в прокат переможці короткометражок Оскар-2019.\r\nТакож Українські Новини підібрали список фільмів про трагедію Чорнобиля.