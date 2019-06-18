Сегодня КС продолжит рассматривать конституционность роспуска Рады

Сегодня, 18 июня, состоится продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции постановления Кабинета Министров "Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими" от 7 июня 2017 года №413 (закрытая часть пленарного заседания).

Также состоится продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 депутатов ВР относительно соответствия Конституции указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания).

Кроме того, запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции отдельных положений п.4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402 ̶VIII (закрытая часть пленарного заседания).

Как сообщали Українські Новини, КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.