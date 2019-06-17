Диплом имеют, но с образованием проблемы: Геращенко ответила на заявление Гройсмана о старых партиях

Скандальное заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что старые партии должны отойти в прошлое - является утратой достоинства и здравого смысла.

Об этом в эфире "Прямого" заявила первый заместитель главы ВРУ Ирина Геращенко.

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Также Геращенко призвала всех политиков демократического лагеря, помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеет, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере.

Я точно не собираюсь помогать новым, старым политикам, которые демонстрируют неуважение, отсутствие достоинства в этой борьбе за призрачную власть и унижают своих вчерашних коллег, пытаются уничтожить демократический лагерь. Мы в эти игры играть не будем", - добавила Геращенко.

Напомним, Гройсман, Лилия Гриневич, Эмине Джапарова, Александр Саенко и Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

В 2017 году Генпрокуратура расследовала возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

Позже ГПУ закрыла дело о возможной подделке диплома.