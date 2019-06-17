Диплом имеют, но с образованием проблемы: Геращенко ответила на заявление Гройсмана о старых партиях

Скандальное заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что старые партии должны отойти в прошлое - является утратой достоинства и здравого смысла.\r\nОб этом в эфире "Прямого" заявила первый заместитель главы ВРУ Ирина Геращенко.\r\n"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.\r\nТакже Геращенко призвала всех политиков демократического лагеря, помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.\r\n"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеет, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере.\r\nЯ точно не собираюсь помогать новым, старым политикам, которые демонстрируют неуважение, отсутствие достоинства в этой борьбе за призрачную власть и унижают своих вчерашних коллег, пытаются уничтожить демократический лагерь. Мы в эти игры играть не будем", - добавила Геращенко.\r\nНапомним, Гройсман, Лилия Гриневич, Эмине Джапарова, Александр Саенко и Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.\r\nВ 2017 году Генпрокуратура расследовала возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.\r\nПозже ГПУ закрыла дело о возможной подделке диплома.