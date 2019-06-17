Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії

Скандальна заява прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що старі партії мають відійти в минуле - є втратою гідності і здорового глузду.\r\nПро це в ефірі "Прямого" заявила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко.\r\n"Ви знаєте, розпочався кастинг на майбутнього прем'єр-міністра, хоча конкурс начебто не оголошувався. І деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд. Очевидно, що це не відповідає європейській культурі європейській практиці. І дуже прикро спостерігати подібну втрату гідності і здорового розуму від політиків різних поколінь, але ми бачимо об'єднаних старою політичною культурою", - зазначила Геращенко.\r\nТакож Геращенко закликала всіх політиків демократичного табору, пам'ятати про те, що сто років тому, амбіції і чвари знищили шанс України на незалежність.\r\n"І ось деякі політики, відчувається, диплом мають, але з освітою проблеми. Є недолік історичної освіти. Інакше були б зроблені уроки і ніхто, ні вголос, ні стратегічно не дозволяв би собі такі заяви - зрада політичній команді, яка була причетна до твого політичного успіху, до твоєї політичній кар'єрі.\r\nЯ точно не збираюся допомагати новим, старим політикам, які демонструють неповагу, відсутність переваги в цій боротьбі за примарну владу і принижують своїх вчорашніх колег, намагаються знищити демократичний табір. Ми в ці ігри грати не будемо", - додала Геращенко.\r\nНагадаємо, Гройсман, Лілія Гриневич, Еміне Джапарова, Олександр Саєнко та Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.\r\nВ 2017 році Генпрокуратура розслідувала можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.\r\nПізніше ГПУ закрила справу про можливу підробку диплома.