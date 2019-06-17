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17 червня 2019, понеділок, 19:29 108
Політика 2019-06-17T19:40:20+03:00
Українські Новини
Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії

Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії

Ірина Геращенко. Фото: Facebook/Ірина Геращенко
Ірина Геращенко. Фото: Facebook/Ірина Геращенко

Скандальна заява прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що старі партії мають відійти в минуле - є втратою гідності і здорового глузду.

Про це в ефірі "Прямого" заявила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко.

"Ви знаєте, розпочався кастинг на майбутнього прем'єр-міністра, хоча конкурс начебто не оголошувався. І деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд. Очевидно, що це не відповідає європейській культурі європейській практиці. І дуже прикро спостерігати подібну втрату гідності і здорового розуму від політиків різних поколінь, але ми бачимо об'єднаних старою політичною культурою", - зазначила Геращенко.

Також Геращенко закликала всіх політиків демократичного табору, пам'ятати про те, що сто років тому, амбіції і чвари знищили шанс України на незалежність.

"І ось деякі політики, відчувається, диплом мають, але з освітою проблеми. Є недолік історичної освіти. Інакше були б зроблені уроки і ніхто, ні вголос, ні стратегічно не дозволяв би собі такі заяви - зрада політичній команді, яка була причетна до твого політичного успіху, до твоєї політичній кар'єрі.

Я точно не збираюся допомагати новим, старим політикам, які демонструють неповагу, відсутність переваги в цій боротьбі за примарну владу і принижують своїх вчорашніх колег, намагаються знищити демократичний табір. Ми в ці ігри грати не будемо", - додала Геращенко.

Нагадаємо, Гройсман, Лілія Гриневич, Еміне Джапарова, Олександр Саєнко та Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

В 2017 році Генпрокуратура розслідувала можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.

Пізніше ГПУ закрила справу про можливу підробку диплома.

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