Видео дня: в Индии десятки тысяч медиков требуют защиты от пациентов

В понедельник десятки тысяч индийских врачей объявили забастовку, призывая к большей защите от насилия со стороны пациентов и их семей.\r\nОбщенациональная забастовка, которая продлится до утра вторника, солидарна с врачами в восточном штате Западная Бенгалия после того, как трое были жестоко атакованы родственниками человека, который умер, пишет AFP.\r\nСемья, которая обвинила в халатности врачей, нанесла жестокие удары и оставила двух медицинских работников серьезно раненными.\r\nИндийская медицинская ассоциация (IMA), представляющая 350 000 из 900 000 врачей Индии, призвала ужесточить наказание за нападения на медицинский персонал.\r\nПо мнению IMA, из-за плохой инфраструктуры и нехватки персонала, в больницах должно быть больше камер наблюдения, а доступ посетителей в больницы должен быть ограничен.\r\nЗабастовка не включает в себя экстренные службы.\r\nИндия тратит менее двух процентов своего ВВП на здравоохранение, что делает ее одним из самых низких инвесторов в этом секторе в мире.\r\n\r\nIMA observes one day strike Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com\/mzbdyruk5r\r\n— All About Belgaum (@allaboutbelgaum) 17 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Индия заняла третье место после Украины в рейтинге стран с самой высокой заболеваемостью корью.\r\nРанее в Индии 99 человек умерли, отравившись вином.