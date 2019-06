Видео дня: в Индии десятки тысяч медиков требуют защиты от пациентов

Общенациональная забастовка, которая продлится до утра вторника, солидарна с врачами в восточном штате Западная Бенгалия после того, как трое были жестоко атакованы родственниками человека, который умер, пишет AFP.

Семья, которая обвинила в халатности врачей, нанесла жестокие удары и оставила двух медицинских работников серьезно раненными.

Индийская медицинская ассоциация (IMA), представляющая 350 000 из 900 000 врачей Индии, призвала ужесточить наказание за нападения на медицинский персонал.

По мнению IMA, из-за плохой инфраструктуры и нехватки персонала, в больницах должно быть больше камер наблюдения, а доступ посетителей в больницы должен быть ограничен.

Забастовка не включает в себя экстренные службы.

Индия тратит менее двух процентов своего ВВП на здравоохранение, что делает ее одним из самых низких инвесторов в этом секторе в мире.

IMA observes one day strike

Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com/mzbdyruk5r