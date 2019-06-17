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17 июня 2019, понедельник, 18:20 313
Азия 2019-06-17T18:34:09+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Индии десятки тысяч медиков требуют защиты от пациентов

Видео дня: в Индии десятки тысяч медиков требуют защиты от пациентов

В понедельник десятки тысяч индийских врачей объявили забастовку, призывая к большей защите от насилия со стороны пациентов и их семей.

Общенациональная забастовка, которая продлится до утра вторника, солидарна с врачами в восточном штате Западная Бенгалия после того, как трое были жестоко атакованы родственниками человека, который умер, пишет AFP.

Семья, которая обвинила в халатности врачей, нанесла жестокие удары и оставила двух медицинских работников серьезно раненными.

Индийская медицинская ассоциация (IMA), представляющая 350 000 из 900 000 врачей Индии, призвала ужесточить наказание за нападения на медицинский персонал.

По мнению IMA, из-за плохой инфраструктуры и нехватки персонала, в больницах должно быть больше камер наблюдения, а доступ посетителей в больницы должен быть ограничен.

Забастовка не включает в себя экстренные службы.

Индия тратит менее двух процентов своего ВВП на здравоохранение, что делает ее одним из самых низких инвесторов в этом секторе в мире.

Как сообщали Українські Новини, Индия заняла третье место после Украины  в рейтинге стран с самой высокой заболеваемостью корью.

Ранее в Индии 99 человек умерли, отравившись вином.

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